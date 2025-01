Ilgiorno.it - Xilopan annuncia la chiusura, 71 dipendenti a rischio licenziamento: “Preoccupati per il futuro”

Cigognola (Pavia) – Dalla prossima settimana potrebbero non riaprirsi più i cancelli della, storica azienda pavese produttrice di pannelli di legno truciolari per l’industria del mobile. Giovedì scorso l’azienda hato la dismissione dell’attività, non sarà più chiesta la cassa integrazione e dovrebbero essere licenziati i 71. Il condizionale è quasi un auspicio. Proprio oggi, infatti, in Consiglio comunale a Broni si terrà un’assemblea con lavoratori, sindacati e istituzioni per discutere di possibili soluzioni alternative. “Si convochi subito un’audizione con proprietà, sindacati e sindaci del territorio per scongiurare i licenziamenti - ha chiesto il consigliere regionale del Pd Simone Negri -. Larappresenta un’importante realtà e i suoi, di età diverse e spesso con figli, si trovano in una condizione di enorme preoccupazione per il loroin una provincia già interessata da numerose crisi aziendali”.