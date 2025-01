Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno avvistati insieme dopo la scelta: ecco cosa hanno rivelato ai fan

Il trono diDesta ormai volgendo al termine: ancora poche settimane, infatti, e andrà in onda su Canale 5 ladell’ex protagonista di Temptation Island 11, divisa trae Gianmarco Steri.Grazie alle anticipazioni sappiamo che ladiè ricaduta su(QUI le anticipazioni), mentre la sua non, ovvero Gianmarco è diventato il nuovo tronista e non appena la notizia si è diffusa, oltre 3000 ragazzetelefonato per scendere a corteggiarlo (ve ne abbiamo parlato QUI).Nel frattempo di vedere in onda ladi, c’è già chi ha avuto modo di incontrare i neo fidanzatina in giro per Roma, come nel caso della segnalazione riportata da Deianira Marzano sui social.Chi ha incontrato la giovane coppia, quindi, non ha potuto fare a meno di notare il loro grande affiatamento e scambiando qualche parola con i diretti interessati, entrambi si sono dichiarati felici per come sono andate le cose eha aggiunto di aver capito sin da subito chesarebbe stata la sua:Ciao Deia incontrati stasera al Talenti Village di Romacon un’amica di