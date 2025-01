.com - Tennis / Australian Open Juniores, qualificazioni: Mecarelli vince e va in finale

Battuto nel primo turno il giocatore di casa Pann. Ora l’ostacolo Kawanishi (giapponese) ultimo passaggio per centrare il tabellone principaleJESI, 15 gennaio 2025 – Michelefa il suo nella fase di qualificazione battendo il giocatoreo Pann per 6-2 6-1 ed accede allaper entrare nel tabellone principale dove affrinterà il giapponese Kawanishi. Sui campi in cemento di Traralgon nel torneodegliilta jesino (nr. 63 ITF) ha lasciato solo tre games a Pann (nr. 1030 ITF) garantendosi l’opportunità di scendere in campo stasera dopo le 23 italiane per giocarsi la chance di approdo al primo Slam della stagione., come dicevamo, troverà di fronte il giapponese Hyu Kawanishi (n.121 ITF).Altri due italiani, nel primo turno di qualificazione, hanno fatto bene e precisamente Crivellaro (64 ITF) e Basile (69 ITF).