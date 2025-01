Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori: “Il nostro obiettivo è vincere lo Slam”

Avere le idee molto chiare.hanno iniziato bene il loro percorso nel torneo di doppio degli Australian Open 2025. Nella nottata italiana, i due azzurri hanno sconfitto la coppia tedesca Constantin Frantzen/Hendrik Jebens col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match gestito alla grande dal duo tricolore, che si è confermata come uno dei riferimenti dell’intero tabellone.Ne hanno parlato in conferenza stampa i due tennisti italiani.ha sottolineato: “È stata una bella vittoria, non era facile giocare contro di loro, specie per come servivano. Arriviamo qui con fiducia, dopo aver vinto partite importanti ad Adelaide, trovandoci sotto nello score e abbiamo anche spezzato la maledizione di Arevalo/Pavic. Del resto qui le partite girano su pochi punti, ma nel percorso che abbiamo affrontato è cresciuta chiaramente la consapevolezza“.