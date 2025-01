Laprimapagina.it - Senza di te non è vita

di te non è vivere Di Vincenzo Calafiore13 Gennaio 2025 Udine Laggiù ove ha inizio l’orizzonte, le nuvole si arricciano ai piedi di bianche montagne che si spingono in alto nel cielo; ci sono terre e mari da esplorare, e “ altrove “ in cui immaginare poterci vivere.Alle prime luci dell’alba vedo nella mia porzione di cielo, passare uno stormo di tordi, vanno a est verso le soleggiate colline da poco mietute del grano che le arrossava con i suoi papaveri, al tramonto.L’aria mite entra nello studio, tutto prendenella serenità di una stilografica adagiata su un foglio di carta bianca; le parole si adombrano, si colorano d’infinito nella quiete, illuminata da un fascio di sole che fa capolino, prima di addormentarsi in quell’altrove a cui spero un giorno poterci andare. Oh, si ! la mia, quella che avevo un tempo ormai è lontana, è un irraggiungibile miraggio che solo le parole possono raggiungere e attraverso esse poterla rivivere.