Liberoquotidiano.it - Re Carlo "stracciato", tutto in famiglia: "Patrimonio da 1 miliardo", chi è il più ricco tra i reali inglesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lareale britannica è sicuramente una delle più ricche al mondo, ma chi tra i suoi componenti è il più facoltoso in assoluto? A far luce sui patrimoni personali ci pensa il DailyMail che ha stilato una classifica non esente da sorprese. Il primo posto, infatti, non è occupato da ReIII. Il piùtra i Windsor è il principe William. The Times, nel 2022, ha svelato come il suoraggiunga ildi sterline. Una cifra che include il ducato di Cornovaglia, svariate proprietà tra cui le Isole Scilly, il campo da cricket The Oval e la prigione di Dartmoor. Per il principe, inoltre, un reddito che si aggira attorno ai 24 milioni di sterline all'anno. Ultimo posto, al 17esimo e 16esimo, invece per le principesse di York. Le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, duchessa di York, non ricevono soldi dalle casse pubbliche.