Pronosticipremium.com - Raspadori chiaro, vuole l’addio al Napoli: un messaggio a Roma e Juventus

Metà gennaio è spirato, con la sola cessione di Le Fée e senza nuovi volti dalle parti di Trigoria. Ranieri attende e dà nuove indicazioni su quelle che saranno le manovre dellain queste due settimane, dall’affare Rensch al futuro di Soulé e Pellegrini, con la palla che passa ora ad un Ghisolfi chiamato ad operazioni importanti anche per salvare il suo posto di lavoro. Una questione primaria è quella del vice Dovbyk, colui che andrà a sostituire il partente Shomurodov e a dare un’alternativa al tecnico là davanti.Beto rimane un’opzione valida essendo di proprietà dell’Everton dei Friedkin, anche se un Torino in cerca del post Zapata ha un principio di accordo col giocatore per offrirgli il posto da titolare assicurato in granata. C’è poi Kalimuendo, classe 2002 di talento per il quale però il Rennes parte da una richiesta di 20 milioni.