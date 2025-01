Ilveggente.it - Pronostico Inter-Bologna, la statistica parla chiaro: accade dal 2010

è un recupero della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La “lunghissima” diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, si conclude con la sfida di San Siro tra, posticipata due settimane fa per via dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno “affogato” in Laguna la grande delusione di Riad – bruciante sconfitta in finale con il Milan dopo essere stati rimontati ta e trofeo finito nelle mani dei cugini – battendo di misura il Venezia in campionato (0-1) grazie ad una rete di Darmian. Non una partita semplice, quella contro i lagunari, anche alla luce delle tante assenze a centrocampo (quella di Calhanoglu su tutte).