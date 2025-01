Terzotemponapoli.com - Orsato: “Un ricordo sul calciatore del Napoli più difficile da arbitrare …”

, Commissario dello sviluppo per il talento arbitrale dell’AIA, ha spiegato il suo ruolo e funzioniPer Daniele, ex arbitro, dopo aver “appeso il fischietto al chiodo” lo scorso agosto, è iniziata una nuova carriera infatti, è stato nominato Commissario dello sviluppo per il talento arbitrale dell’AIA. Intervenuto alla trasmissione “A pranzo con Chiariello” su Radio CRC,ha parlato del suo ruolo, voluto dal presidente Zappi. Queste le sue parole:”Metto la mia esperienza a disposizione dei ragazzi più giovani”“Metto la mia esperienza a disposizione dei ragazzi più giovani. Sono a disposizione per aiutarli nella crescita e nella maturazione. Partecipo agli incontri periodici che fanno gli arbitri e mi prendo del tempo con i ragazzi giovani, vedendo i loro filmati e facendo videocall lavorando sugli aspetti forti e su quelli deboli.