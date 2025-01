Lanazione.it - Odissea per una gastroscopia

Blasco Bonito denuncia disservizi anche al Noa. "Ho accompagnato mia moglie Laura per unae, nonostante avessimo già l’appuntamento, all’ingresso ci hanno detto di passare dal Cup – scrive –. Una volta al Cup vediamo una fila vecchio stile perché il display è spento e non ci sono i numeri. Dopo ci dicono che non serviva fare la fila, bastava avere l’appuntamento. Andiamo al reparto dove ci danno un numero. Laura fa l’analisi ma le danno un foglio da portare al Cup perché le hanno fatto anche una biopsia. Torno al Cup e faccio nuovamente la fila. Qualcuno mi dice che sono vari giorni che non funzionano i numeri – prosegue Bonito –. L’impiegata mi spiega che le macchine funzionano ma mancano i rotolini di carta. E poi aggiunge ’lei vede qualcun’ altro oltre a noi in giro? Sono tutti in ferie’.