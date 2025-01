Ilrestodelcarlino.it - Novellara, coppia intossicata da monossido di carbonio

(Reggio Emilia), 15 gennaio 2025 - Soccorsi mobilitati nella notte in centro a, in un appartamento di via Matteotti, dove unadi coniugi, di origine straniera, è rimastadadisprigionato da un braciere di fortuna, che era stato acceso per scaldare gli ambienti, pare privi di altro tipo di riscaldamento. Quando l’uomo, di 56 anni, ha avvertito un forte mal di testa con malessere diffuso si è avuto il sospetto dell’intossicazione. Sono arrivati sul posto i volontari della Croce rossa locale insieme al personale della vicina sede di automedica. E’ scattato il soccorso anche per la moglie, di 57 anni, pure leidal. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per effettuare alcuni accertamenti tecnici, eseguiti insieme ai carabinieri della locale caserma.