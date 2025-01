Anteprima24.it - Nardò frena l’Avellino Basket, irpini sconfitti

Tempo di lettura: 2 minutiDal Pala San Giuseppe da Copertinonon riesce a tornare a casa con i due punti. I biancoverdino la corsa incappando in una giornata no e permettendo adi vincere con il punteggio di 88-78. Match nel quale glihanno commesso degli errori di leggerezza, rimettendo in partita i pugliesi, che hanno trovato fiducia con il passare dei minuti. Coach Mecacci, privo di Woodson, ha provato da subito ad arginare il talento di Mussini con la difesa di Mouaha, assente nel match di andata.Tatticamente il tecnico dei pugliesi ha provato ad attaccare i piccoli avellinesi dal post sia con Giuri, sia con Mouaha, che è stato l’uomo in più dei padroni di casa. Avellino è andata a folate subendo 24 punti nel primo, terzo e quaerto periodo per un totale di 89 punti.