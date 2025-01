Rompipallone.it - Milan, che beffa: la Lazio scippa il colpo in entrata

Leggi su Rompipallone.it

Altra grana per il calciomercato invernale rossonero: l’annuncio non lascia dubbi, il talento è sempre più lontanoEnnesimodi scena nel mercato invernale: laaccelera e si avvicina all’ingaggio di un promettente centrocampista, bruciando la concorrenza del. Si tratta di Reda Belahyane, talento classe 2001 attualmente in forza al Verona.Fabrizio Romano ha rivelato su X che i biancocelesti sono in trattative avanzate con il club veneto per chiudere l’affare. La mossa decisa della società di Lotito sembra aver sorpreso il, che da tempo seguiva il giocatore.Belahyane, ilnon ha più chance: laha in pugno il centrocampistaUn vero blitz quello della, che vuole assicurarsi le prestazioni di un mediano giovane ma già maturo tatticamente. Belahyane, poco utilizzato finora, ha però ricevuto apprezzamenti dall’attuale tecnico laziale, Marco Baroni, che lo ha già allenato a Verona.