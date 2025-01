Metropolitanmagazine.it - Manifestanti costrette a spogliarsi completamente e a fare degli squat in questura: la denuncia di Extinction Rebellion

Una protesta pacifica davanti alla sede della Leonardo Spa è costata ore di umiliazione. Lo raccontano ledi, presenti alla manifestazione insieme a Palestina Libera e Ultima Generazione. Subito le Forze dell’Ordine sono arrivate sul posto per prelevare le, prontamente portati nelladi Brescia. Qui i dipendenti le hanno fatte spogliare, ead eseguire alcunidiina Brescia“Mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi le mutande etreper dei controlli, a detta loro”. L’assurda e immotivata richiesta died eseguire gliera solo per le donne, non per gli uomini. “Chiederemo giustizia, anche questa volta, affinché il diritto al dissenso venga difeso, onorato e protetto”, scrive il movimento.