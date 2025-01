Ilnapolista.it - Lukaku: «Con Conte siamo talmente preparati che alla fine non puoi sbagliare»

Romelu, attaccante del Napoli, ha rilasciato un intervista a Radio Crc, radio partner del Napoli.Leggi anche: Garnacho non sarebbe migliore di Kvara, ma è più adatto a integrarsi con&Co (Rivista Undici): «Napoli città molto bella,mia età cerchi anche la stabilità»Napoli ottavo club della tua carriera. Cosa significa per te Napoli:«Una città molto bella per me e per la mia famiglia, la squadra è tanto amata dal suo popolo. Mi sto divertendo tanto con i miei compagni ma anche con le persone che conosco adesso e mi danno tanti consigli su come vivere la città. I risultato aiutano, giochiamo un calcio molto bello, stiamo bene in classifica. Tutto ciò è importante nella mia carriera, perchémia età cerchi anche la stabilità».L’idolo di?«Drogba, Anelka, Ronaldo il Fenomeno, Adriano.