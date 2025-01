Thesocialpost.it - Lecco, schianto in diretta social sulla Statale 36: una 13enne tra la vita e la morte

Musica trap ad altissimo volume, bottiglie vuote di alcol sui sedili e il contachilometri a 150 all’ora. È questo lo scenario immortalato in un video girato poco prima dellolungo la36 di Abbadia Lariana, nel Lecchese. Erano le 5 di venerdì 10 gennaio quando la BMW Serie 1, con a bordo quattro ragazzi, è finita contro un parapetto di cemento.Leggi anche: Merano, spaventoso incidente nella notte: auto ribaltata, donna intrappolata salvata dai soccorsiGravissima la tredicenneAlla guida un 22enne, che dopo l’incidente ha cercato di scappare per ere l’alcoltest. Sul sedile posteriore, unain condizioni gravissime, ora ricoverata in Neurorianimazione all’ospedale di. Quella sera la ragazza era uscita di casa senza avvisare i genitori.Secondo le testimonianze, il gruppo aveva programmato una serata tranquilla.