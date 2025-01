Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 15 gennaio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di15. Ariete Luna in Leone è un buon transito per le relazioni di tutti i generi. Il vostro desiderio è di stabilire una relazione personale con chiunque incontrate in questo momento. Vi è qualcosa di materno-paterno nel vostro modo di occuparvi degli altri. È vero che vi mancano le parole in amore, Mercurio ancora ostile anche per i discorsi di lavoro, cercate di non alzare la testa. (la vostra bellissima testa!). Salute: schiena, stomaco, orecchie e prime vie respiratorie delicate. Toro Giove nel campo del denaro è estremamente dinamico e aiuta a ottenere vantaggi economici dalle vostre iniziative. Ledanno i frutti degli sforzi che avete compiuto finora, e Mercurio favorisce nuove imprese.