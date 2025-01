Sport.quotidiano.net - La squadra. Alla ripresa out Dell’Orco. Si rivede invece Angella

Seduta di allenamento a Pian di Massiano dopo due giorni di riposo per i biancorossi di Zauli. Laha iniziato la preparazione in vista della partita di lunedì sera sul campo del Gubbio.prima seduta della settimana si è rivisto Gabriele: il difensore sta recuperando da un infortunio ma difficilmente potrà dare la sua disponibilità per la trasferta di lunedì: sarà valutato nei prossimi giorni.non ha partecipato, per il centrale riposo post gara per recuperare dsfida con il Carpi. Il difensore ha giocato in condizioni non perfette e dovrà recuperare per dare la sua disponibilità lunedì. Ancora fuori uso Alessandro Seghetti: l’attaccante ha scelto di curarsi fuori città e dovrebbe tornare a disposizione solo per la fine del mese. Il programma della settimana ora prevede sedute al mattino finorifinitura di domenica.