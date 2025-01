Lanazione.it - La raccolta del verde: "Non la cancelleremo. Aumento Tari ereditato"

"Quello di Ersu è un calendario provvisorio: il servizio di ritiro delnon sarà cancellato. E gli aumentisono sempre frutto dei contratti della precedente amministrazione". L’assessore all’ambiente Michele Silicani si risente a gran voce dopo che il consigliere Riccardo Biagi ha lamentato che da luglio – secondo quanto ufficializzato sul sito da Ersu – sarà eliminato il porta a porta per il, a fronte del balzello della tassa sui rifiuti. "È già stato chiarito che la nuova area di Ceragiola, che riceve anche il– rimarca Silicani – costituisce un servizio in più, non un servizio alternativo alladomiciliare. È stato anche chiarito che il porta a porta delprosegue come sempre, già finanziato per alcuni mesi (e da lì il calendario formale provvisorio dell’Ersu), e da rifinanziare a primavera a seguito del rendiconto con le prossime manovre di bilancio.