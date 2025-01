Cityrumors.it - Kvaratskhelia, ultima notte a Napoli di fronte a Maradona | I dettagli dell’addio: cifre, accordi e contratto con il PSG

salutacon un ultimo atto fra gratitudine e malinconia: l’davanti a. Prossima fermata: PSG.Ci aveva provato in estate, ci è riuscito in inverno: l’attaccante georgiano dal talento puro e la tecnica cristallina è pronto a lasciare. Un addio che fa male alla piazza e non soddisfa Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha provato a dissuadere il proprio asso nella manica con un’opera di convincimento durata alcuni mesi: nulla di fatto.Khvichapronto a lasciare(ANSA-CityRumors.it)Il campione di Georgia ha atteso, cambiato parametri e ottenuto il via libera per un addio che se non era annunciato sembrava comunque più che possibile. Le pressioni dalla Francia, direzione Parigi, si sono fatte sempre più insistenti.