Ilfattoquotidiano.it - Il gruppo Meta (Facebook, Instagram) manda a casa i 3.600 dipendenti meno efficienti. “Alziamo l’asticella”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il, Whatsapp) intende licenziare il 5% dei suoicon le peggiori performance. I “cacciati” verranno poi rimpiazzati con nuove assunzioni nel corso dell’anno. Il piano è stato oggetto di una comunicazione dell’amministratore delegato Mark Zuckerberg. “Puntiamo a far uscire un altro 5% dei nostri attualiche sono stati in azienda abbastanza a lungo da ricevere una valutazione della loro performance”, ha detto Zuckerberg. Si tratta di circa 3.600 persone, su un organico che ne conta 72mila. “Ho deciso di alzaredella gestione delle prestazioni e di far uscire più velocemente icon prestazioni basse”, ha aggiunto il fondatore.“Di solito eliminiamo le persone che non soddisfano le aspettative nel corso di un anno”, ha detto, “ma ora faremo tagli più estesi, basati sulle prestazioni durante questo ciclo” (che si concluderà a febbraio, ndr).