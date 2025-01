.com - I Rockets tornano live con il nuovo album The Final Frontier

Leggi su .com

lanciano ilTour, dal 23 gennaio prima data a Bologna al Teatro Duse, con la nuova edizione speciale del disco Thein vinile, disponibile solo ai concertiIsono pronti a decollare con ilTour, che partirà il 23 gennaio da Bologna al Teatro Duse. In occasione del tour, la band presenta una nuova edizione speciale del loroThe, in esclusiva per il pubblico presente ai concerti. L’The, già uscito il 31 ottobre 2024, prodotto daGalactica e distribuito da Zamusica (per le copie fisiche) e Orchard (per il digitale) , si arricchisce di una versione doppia e ampliata in vinile, che include tracce bonus non presenti nella prima edizione. Il vinile, da 12? a 45 giri per garantire la migliore qualità audio, sarà disponibile solo durante il tour e venduto in un’edizione limitata.