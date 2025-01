Zonawrestling.net - I Death Riders, così, non hanno senso

Quando isi ribellarono a Bryan Danielson, i principi sembravano quasi una autoaccusa verso la AEW. Il declino lento ma inesorabile era magari dovuto alla debolezza caratteriale di un roster che non credeva più nelle proprie capacità. Tre mesi dopo, però, quella storia si è svuotata totalmente dei suoi principi. La partenza è stata giusta. Lo spiegai in un altro articolo: spingere il roster a far di più. Di contro una pattuglia di originals che provavano a resistere al nuovo despota. Gli attacchi, scelti a modino, erano giusti e indicativi. Idem la volontà di “insegnare” a Wheeler Yuta a essere davvero fedele al gruppo. È evidente che la storyline dovesse andare altrove, con una sorpresa a Worlds End o Full Gear. Magari Shane McMahon. Poi qualcosa è saltato. Ed è altrettanto evidente che non avessero un piano B.