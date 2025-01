Genitori date l’esempio ai vostri figli | no maratone tv stop a notifiche Whatsapp dopo il lavoro e niente smartphone a tavola Vi do qualche consiglio INTERVISTA a Francesca Lenzi

Leggi su Orizzontescuola.it

Bambini e ragazzini con strumenti digitali: sì o no? Social media: sì o no? Sono alcuni tra i tanti interrogativi ai quali ha cercato di trovare una risposta il Comitatodella Scuola Media Ferraris di Modena che ha convocato un paio di affollati incontri serali sul tema. Incontri affollati anche da bambini che hanno partecipato con interesse, assieme ai papà e alle mamme, all’analisi e al dibattito animati, a scuola, dalla pedagogista emiliana. Al motto di “Ragioniamo sui pro e contro, non esaltiamoli troppo ma nemmeno demonizziamoli”, isi sono dati un incarico. E cioè: “Ci impegniamo all’uso consapevole tutti in famiglia? E allora conosciamo insieme gli strumenti e le strategie e costruiamo insieme la dieta mediale personalizzata e facciamo un patto educativo familiare con la promessa di rispettarlo.