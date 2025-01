Ilfattoquotidiano.it - Festival di Sanremo, Conti svela i co-conduttori: Balti, Cucciari, Marcuzzi ma non solo. I 10 nomi

A un meno di un mese da2025 arriva la fumata bianca. Carlo, come il suo predecessore Amadeus, sceglie il Tg1 della sera per ufficializzare il cast della 75esima edizione. Idei famosi “co-co”, dirla alla Fiorello, i suoi partner sul palco da martedì 11 a sabato 15 febbraio.Una conduzione corale che fa icon un rebus per la prima serata dove si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara: “Condurrò daa meno che non riesca a convincere due amici storici”, scherza il direttore artistico. Al mercoledì sera “una donna straordinaria, una guerriera, famosa in tutto il mondo”, queste le parole che usa per annunciare Biancaco-conduttrice. Con lei Nino Frassica e, cometo da FqMagazine, Cristiano Malgioglio.Un trio al femminile per la serata del giovedì con l’attrice Miriam Leone, la comica Katia Follesa e la cantante Elettra Lamborghini.