Claudio Cecchetto, ospite di BellaMa'

Un frammento di storia musicale italiana è tornato a vivere su Rai 2 con Claudio Cecchetto, ospite di BellaMa’. Pierluigi Diaco, conduttore del varietà in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, ha sorpreso il talent scout chiedendogli di eseguire in diretta il suo iconico brano Gioca Jouer. Un canzone iconica per chi ha vissuto negli’80, che ha riempito lo studio di energia e nostalgia, coinvolgendo il pubblico in un viaggio indietro nel tempo.80: cosa amavamo guarda le foto Claudio Cecchetto riporta in tv Gioca JouerDiaco e Cecchetto condividono un legame che risale agli’90, quando collaboravano su Radio2.