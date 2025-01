Ilrestodelcarlino.it - Duro scontro sui conti. Il Pd: "State tagliando scuola e servizi sociali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dibattito infiammato in consiglio. Il primo ad andarci giù pesante è stato il capogruppo del Pd, Alessandro Gasperini: "Siamo finalmente arrivati al giorno della votazione del bilancio, dunque siamo in esercizio provvisorio, il che non avveniva da molto tempo. Siamo fuori tempo massimo, e dunque qualche problema c’è. Lo ha ammesso il sindaco e anche qualche assessore. Perònuate a far risuonare l’eco delle colpe di 40 anni di centrosinistra". Rivolto a Zattini: "Vi avevamo lasciato un tesoretto. Cicognani la smetta di raccontare che non ci saranno tagli. Ili abbiamo fatti bene. Abbiamo fatto il confronto con il dato definitivo del 2023, e ci sono 4 milioni di euro in meno sul welfare. E allora restano due opzioni: o tagliate i, o a settembre i soldi saranno finiti. Oggi dovreste assumervi la responsabilità di dire alla città cosa è successo.