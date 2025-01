Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canale, streaming

mercoledì 15 gennaio (ore 20.30) si gioca, incontro valevole per la 18ma giornata della Serie A1 di. Le Campionesse d’Italia scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per incrociare la compagine marchigiana, già sconfitta nel girone d’andata e anche nel quarto di finale della Coppa Italia disputato poche settimane fa. Le Pantere vogliono proseguire la propria marcia furiosa in testa alla classifica, le ospiti cercheranno il colpaccio a effetto.Turno infrasettimanale per il campionato, che non conosce soste e si avvicina al giro di boa del girone di ritorno.si affiderà in particolar modo alla bomber Isabelle Haak, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, alla palleggiatrice Joanna Wolosz e al libero Monica De Gennaro, a meno che il tecnico Daniele Santarelli non decida di operare un po’ di turnover come già capitato in un paio di occasioni nelle ultime settimane.