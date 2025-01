Tvzap.it - Boom di ascolti per “Il conte di Montecristo” su Rai 1, ma è polemica sui social: grave lacuna

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Questa cosa mi sta uccidendo”.diper “Ildi”, ma èsui: svista grossolana della Rai – Sam Claflin, l’Edmond Dantès nell’ultima versione televisiva kolossal (Rai 1) de Ildi, firmata da Bille August, non ha deluso le aspettative. La sua interpretazione di uno dei personaggi più amati della letteratura ha convinto critica e pubblico. La serie tv tratta dal romanzo capolavoro di Alexandre Dumas, che ha debuttato su Rai 1 lunedì 13 gennaio 2025, con i primi due episodi ha vinto la gara degli: è stata seguita infatti da 5.005.000 telespettatori, pari ad uno share del 26.88%. Non poteva essere altrimenti, considerati soprattutto la regia impeccabile, la splendida fotografia e il cast stellare. Eppure suinon pochi spettatori hanno manifestato il proprio disappunto per una palese