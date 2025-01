Oasport.it - Bob, i convocati dell’Italia per Innsbruck: Baumgartner il punto di riferimento, debuttano le donne

Terzo weekend consecutivo di gara per la Coppa del Mondo 2024-2025 di bob, che si trasferisce da St. Moritz aper affrontare il quinto appuntamento della stagione. La pista tirolese di Igls ospiterà dunque tra sabato 18 e domenica 19 gennaio complessivamente quattro gare: bob a 2 e bob a 4 maschile; monobob e bob a 2 femminile.In Austria saranno impegnati ben 16 azzurri (12 uomini e 4), come si evince dalla convocazioni del direttore tecnico nazionale Maurizio Oioli. Avedremo in azione Patrick, Mattia Variola, Alex Verginer, Robert Mircea, Riccardo Ragazzi, Josè Delmas Obou, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Alex Pagnini e Nicholas Artuso in campo maschile.Debutto stagionale nel circuito maggiore per le azzurre, che non avevano preso parte alle precedenti tappe di Coppa del Mondo.