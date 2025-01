Puntomagazine.it - Al Teatro Augusteo arriva il duo comico Lopez-Solenghi

Massimoe Tullioin scena alcon “Dove eravamo rimasti”. Dal 17 al 26 gennaio 2025, uno spettacolo di grande comicità Da venerdì 17 a domenica 26 gennaio 2025, aldi Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263), in scena Massimoe Tulliocon “Dove eravamo rimasti”, spettacolo di arti varie prodotto da International Music and Arts, scritto da Massimoe Tulliocon la collaborazione di Giorgio Cappozzo. Con la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio.Massimoe Tullio, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, tornano live con un nuovo imperdibile appuntamento teatrale all’insegna della grande comicità: «Questo nostro spettacolo propone numeri, sketch, brani musicali, contributi video e picchi di comicità come la lectio magistralis di Sgarbi/, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show.