Via Nirone, la Cattolica e l'eterna lezione del grande poeta Franco Loi

CucchiOltrepasso Sant’Ambrogio con una meta precisa, e cioè via, dove è stata allestita dalla Biblioteca stessa dell’Università, con il contributo della Regione e il patrocinio del Comune, a cura di Paolo Senna, una mostra dedicata almilaneseLoi, che ci ha lasciato nel gennaio del 2021. Mi aggiro pacifico in queste deliziose, piccole vie della città, come facevo da studente, e arrivo finalmente sul luogo della mostra, che rimarrà gratuitamente aperta fino al 31 gennaio. Immagino di trovarmi in una folla di appassionati, ma in realtà sono da solo a perlustrare l’esposizione, che si intitola "Loi. Il milanese che parla al mondo". In realtà ilera nato a Genova, il 21 gennaio (questo è dunque proprio il suo mese) del 1930, e scriveva in un milanese molto bello e molto suo, che era quello di un uomo venuto da altrove, da genitori non milanesi, e che nel tempo della sua giovinezza, per normalmente integrarsi, aveva dovuto imparare il nostro dialetto.