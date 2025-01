Pronosticipremium.com - Verso Roma-Genoa, problemi per Vieira: assente Badelj

Sarà proprio laad inaugurare la ventunesima giornata di Serie A, con il match dei giallorossi in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20.45. L’avversario di turno per la formazione giallorossa sarà il, reduce da un periodo decisamente positivo, coinciso con l’approdo in panchina di Patrickal posto di Gilardino. Dall’arrivo dell’ex centrocampista francese, il Grifone ha infatti conquistato 13 punti in 8 partite, risalendo decisamente in classifica ed issandosi all’undicesimo posto, con una sola lunghezza di ritardo proprio dagli uomini di Claudio Ranieri.L’unica sconfitta di questa serie di partite è stata quella subita con il Napoli, dove nonostante il 2-1 subito non è mancata la prestazione, soprattutto nel secondo tempo, nel quale ci è voluto un grande Meret per blindare i tre punti partenopei.