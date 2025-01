Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-01-2025 ore 12:10

dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in numero di ingressi irregolari di migranti nell’Unione Europea nel 2024 è calato a livello più basso dal 2021 va dichiarato all’agenzia Europea per la tutela delle frontiere fronte i nuovi dati preliminari di fronte se livellano significativo calo del 38% degli attraversamenti regolari delle frontiere dell’Unione Europea nel 2024 raggiungendo il livello più basso dal 2021 quando la migrazione aveva subito l’effetto la pandemia di covid così ha dichiarato frontex in un comunicato voltiamo pagina dopo la condanna a 30 anni per femminicidio suicidio non riesce a darsi pace Elena sorella di Gabriele la trama di Renata uccisa a fucilate da Salvatore Montefusco non si fa una ragione delle motivazioni della sentenza dei giudici di Modena che hanno riconosciuto le attenuanti alla tastino vista la comprensibilità umana di motivi che avrebbero spinto l’autore a commettere il fatto-reato funzionari cinesi stanno valutando la gestione delle operazioni statunitensi di Tik Tok a miliardario non del caso in cui la società B del proprietario della piattaforma Social e non riesco a congelare Nella Messa al bando negli Stati Uniti lo hanno riferito l’agenzia di informazione economica Bloomberg fonti anonime a conoscenza della questione precisando di funzionari cinesi preferirebbero che Tik Tok restasse sotto il controllo della casa madre che ti rivolta alla corte suprema degli Stati Uniti per contestare la messa al bando delle tue operazioni negli Stati Uniti la guerra in Oriente per la prima volta dal novembre 2023 a tenere col fiato sospeso israel-gaza non è l’ennesimo passo verso il collasso delle trattative ma un ottimismo contenuta forza in attesa dell’annuncio degli ostaggi questa volta una casa per davvero scatterà il cessate il fuoco L’accordo è sul punto di essere chiusa Annuncia il presidente americano Joe biden per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa