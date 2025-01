Ilrestodelcarlino.it - Uccise moglie e figliastra, giudici nella bufera. La furia dei parenti: “Condanna a vita per noi”

Modena, 14 gennaio 2025 – Imbracciò il fucile. Rincorse la ragazza in cortile per poi spararle mentre lei tentava di scappare, scavalcando il muretto. Tornò in casa e davanti al figlio minoresua madre, sparandole più colpi. Dopo un lungo, sofferto processo, con numerosi testimoni, il duplice omicida non è statoto all’ergastolo bensì a 30 anni per una questione ‘tecnica’: ihanno ritenuto equivalenti le attenuanti generiche alle aggravanti contestate. “In ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato”, afferma la corte. È destinata a far discutere la sentenza – motivata in 213 pagine – in cui idella corte d’Assise di Modena spiegano perché non hanno riconosciuto l’ergastolo a Salvatore Montefusco. Parliamo del 70enneto a 30 anni per aver ucciso lae figlia della donna il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia, nel modenese: Gabriela e Renata Trandafir, 47 e 22 anni, assassinate a fucilate.