Ilrestodelcarlino.it - "Tasse, agevolazioni per i più deboli. Pronti a riorganizzare il personale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per ilcomunale, attenzione al contenimento dei tributi e lavoro mirato per individuare nuove modalità di esenzione per i soggetti e i nuclei che ne hanno maggiore necessità e promozione di iniziative per i giovani. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessore ai Servizi amministrativi, demografici, tributi,e politiche giovanili Marco Caldarelli che ha tracciato un bilancio del 2024. "Ci stiamo avvicinando alla fine di questo mandato consiliare consci di quanto è stato fatto e di quanto ci sarà ancora da fare – ha spiegato l’assessore –, con la serenità di chi è stato in grado di accettare le sfide della contemporaneità, con la consapevolezza di aver potuto far conto su una struttura amministrativa di livello elevatissimo, entusiasta e consapevole del proprio ruolo, che non posso fare a meno di ringraziare".