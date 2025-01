Ilveggente.it - Sinner, accuse pesantissime: quante grane per il campione

, non ha potuto fare altro che chiarire l’equivoco. Eleganza, tenacia, carisma. Novak Djokovic ha usato questi sostantivi, nei giorni scorsi, per racchiudere in una parola sola l’essenza di tre dei suoi più grandi avversari, vale a dire rispettivamente Roger Federer, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Quando, poi, si era trattato di tirarne fuori un’altra che potesse raccontare il modo di essere di Jannik, aveva brancolato nel buio.per il(AnsaFoto) – Ilveggente.itFino a che, all’improvviso e in maniera un po’ inaspettata, non aveva risposto “Sciare“. Un verbo che, sicuramente, fa parte della vita del numero 1 del mondo, essendo lui un patito di slalom e Giganti. Ma che nulla dice, a differenza dei sostantivi individuati per gli altri tre tennisti, sul suo talento e sui successi che ha fin qui collezionato.