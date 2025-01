Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Cortina d’Ampezzo. Isolde Kostner la più vincente

Gennaio fa rima conper quanto riguarda la Coppa del Mondo di scifemminile. Anche l’edizione 2024-2025 non sarà da meno con due prove veloci, una discesa e un superG. La “perla delle Dolomiti” ha spesso regalato grandi gioie ai colori azzurri, con il primo podio già nel 1976 con Claudia Giordani in slalom. Sono 4 le azzurre che possono vantare almeno un successo in discesa sull’Olympia delle Tofane ma 2 in particolare hanno o hanno avuto un feeling speciale con questa pista che è stata anche teatro dei Mondiali 2021,e Sofia Goggia (a podio anche un anno fa).L’altoatesina è stata la prima azzurra a fare sua la discesa dinel 1996 e si è ripetuta subito nel 1997 anche se a pari merito con Heidi Zurbriggen, quindi nel 1998 e nel 2001 ha completato il poker, con 4 successi complessivi in questa gara che sembrava disegnata apposta per le sue caratteristiche.