Noinotizie.it - Rete fra Comuni per arrivare alla Città metropolitana del Gargano Riunione

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito uncato diffuso dal Comune di Rodi Garganico:Le premesse ci sono tutte: idelpuntano a fareper creare un sistema capace di sopportare esigenze e affrontare strategie di marketing territoriale e servizi nel rispetto delle singole esigenze territoriali. Tutti d’accordo questa mattina i sindaci del promontorio garganico che hanno raccolto l’appello lanciato dal sindaco di Rodi, Carmine d’Anelli, per creare un’unica cabina di regia che, senza sostituirsi a enti o altri sistemi istituzionali, sia capace di far convergere esigenze e obiettivi delle singoletà. Si chiamerà Ladele presto si metterà in moto per la presentazione del progetto agli operatori e stakeholder dei centri interessati. Un’idea ambiziosa degli anni ’90, elaborata dal compianto Filippo Fiorentino, originario di Vico ma garganico di adozione – che, per primo, lanciò l’idea di unadi