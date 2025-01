Lettera43.it - Nuova fumata nera in Parlamento sui giudici della Consulta

inper l’elezione dei quattromancantiCorte Costituzionale. In mattinata si erano intensificati i contatti tra maggioranza e opposizioni per definire i quattro candidati su cui far convergere almeno i 363 voti richiesti (tre quinti dei componenti dell’assemblea), ma non è stato raggiunto alcun accordo al fotofinish. Le Camere in seduta comune hanno registrato 377 schede bianche e 15 nulle. Nove i voti dispersi. La conferenza dei capigruppoCamera, convocata per domani, dovrà stabilire la data del 14esimo scrutinio per un giudice e del quinto per tre.Articolo completo:insuidal blog Lettera43