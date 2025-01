Rompipallone.it - “Niente Napoli, è infortunato”: arriva la doccia gelata per Conte e Manna

Ultimo aggiornamento 14 Gennaio 2025 16:33 di Giancarlo SpinazzolaKvaratskhelia è ad un passo dal PSG malaper il: un obiettivo è finito koKhvicha Kvaratskhelia ed il, i giorni di un lungo addio. Non è il titolo di un nuovo romanzo sul fuoriclasse georgiano ma è di fatto una sorta di soap opera che probabilmente vedrà il suo epilogo entro questa settimana o, al massimo, per la prossima. L’esterno ha chiesto la cessione –dixit – ed ilha voluto acntare le richieste del suo numero 77 per non tenere altri sei mesi un calciatore snto in rosa.Perdere un talento del valore di Kvaratskhelia non è mai una buona soluzione per nessun club, soprattuto per ilche è in lotta per lo scudetto. L’affare con il Paris Saint Germain sembra davvero in dirittura d’arrivo per una cifra di circa 80 milioni, con le parti che anche in queste ore sono al lavoro per definire i contorni di una trattativa molto ben avviata.