Ultimouomo.com - Mauro Zarate, un bellissimo spreco di tempo

Leggi su Ultimouomo.com

Quando appare per la prima volta a Formello, con i capelli rasati quasi a zero, indossa una maglietta grigia di Emporio Armani. In mano ne tiene un’altra, biancoceleste, e guarda leggermente in basso a favore di fotografo. Sulle spalle c’è il numero 9, rimasto inutilizzato dal momento del secondo turbolento addio di Paolo Di Canio. «Centravanti», è la parola chiave scelta dal Corriere della Sera per la didascalia verticale che accompagna la foto. È tutto sbagliato, fuori posto. Il font è quello dell’anno precedente, il numero è quello che non indosserà mai, nemmeno il ruolo è giusto e basterebbe leggere quello che dice questo ventunenne argentino per capirlo: «Le mie caratteristiche? Un buon dribbling, vado in profondità, posso sfruttare la mia velocità. Il peggior difetto? Devo cercare di dare prima la palla».