Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa

L'accordo in dirittura d'arrivo per una tregua a Gaza, la morte di Oliviero Toscani e la discussione e le polemiche per uno scudo giudiziario per le forze di polizia tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. E poi ancora, la cronaca, con l'assoluzione di Alex Pompa per l'omicidio del padre e la sentenza choc di Modena: niente ergastolo per un uomo che uccise moglie e figliastra perché per i giudici "va capito"