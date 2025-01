Lanazione.it - Le nozze Moratti. Immortalate in collina

Era il 25 settembre 2010 quando Oliviero Toscani arrivò ad immortalare uno dei matrimoni più attesi: quello tra Maria Celeste, figlia di Massimo, con l’attore giamaicano Duane Allen Robinson alla Pieve di Valdicastello. E così anche il fotografo in servizio ufficiale per la famiglia, si trasformò in un "personaggio tra i personaggi", lui stesso da catturare col flash in quella sfilata di volti da copertina che per una mattina intera accese di curiosità tutto il borgo. Toscani, creativo per eccellenza, si calò nei panni del vero paparazzo scattando dall’altare, posizionandosi sul sagrato e seguendo passo passo quelleche misero insieme proprio il mondo di armonici contrasti tanto amato dal fotografo: impeccabili ‘cummenda’ milanesi con più disinvolti ospiti con code rasta e pelle d’ebano.