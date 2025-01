Ilgiorno.it - L’anno nero dei negozi di vicinato a Vigevano, in 12 mesi 38 chiusure: “L’impasse ci danneggia”

(Pavia) – La crisi peggiore degli ultimi due decenni. In un solo anno la città diha perso 38di. Un dato allarmante che non trova riscontri nel tempo se non scorrendo il calendario sino al 2014 quando il saldo negativo delle attività commerciali era stato di -44 e che testimonia un importante impoverimento del tessuto commerciale cittadino senza prendere in considerazione quello che è l’impatto anche sulla sfera sociale. “È un aspetto che deve essere tenuto in considerazione – commenta il presidente di Ascom, Renato Scarano – perché consente di mantenere vivo il legame tra le persone e alleviare il senso di insicurezza che si percepisce in questo momento storico”. Proprio per questo Ascom si fa portavoce della necessità di definire delle strategie a livello locale che possano portare alla creazione di un piano di rilancio della città.