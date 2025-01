Lanazione.it - Lanieri, meglio fare punti salvezza prima possibile. Coperta corta: Commini deve tornare sul mercato

Non è un Prato per l’alta classifica. Anche il confronto con il Lentigione, quinto della classe, dopo quello con il Ravenna secondo, confermano che la squadra di Mariotti non è in grado di competere per la promozione. E questo al netto del fatto che nella trasferta di domenica i biancazzurri non hanno del tutto demeritato. Ma la rosa evidentemente non è all’altezza ed ora in casa Prato sidi nuovoa guardare con attenzione alla pericolosa coda della graduatoria che è a soli duedi distanza. Insomma come diceva il ds Virdisguardarsi le spalle e poi pensare ad altro. Adesso c’è appunto da guardare sotto pere togliersi da quella zona di classifica. Prospettive? Se il presidentevorrà unatranquilla, dovrà necessariamentesul, perché fra partenze inattese (quella di Pizzutelli) e infortuni, Mariotti in questo momento ha davvero poche alternative.