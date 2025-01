Lortica.it - La mano e il tempo

Senza il pollice non si mangia, e’ necessario per prendere il cibo e portarlo dal piatto alla bocca.Usiamo una posata, un cucchiaio o forchetta e coltello con la stessa presa della penna. Mangiare e Scrivere con una penna sono azioni realizzate con la stessa impugnatura.Si usano le stesse tre dita: pollice, induce, medio.E’ diverso il ruolo del pollice sulla tastiera, dominano le altre dita e il pollice serve per gli spazi.Lache prende una penna e scrive su un foglio bianco: un gesto sempre più raro. Si sta perdendo la capacità della scrittura, giorno dopo giorno.Si può provare. Prendiamo un foglio ed una penna.Iniziamo a scrivere e ci accorgiamo che laha difficoltà a scrivere con ordine le nostre idee. Troviamo difficoltà a scrivere una intera pagina.E pensare che scrivere e’ utile per la nostra energia psichica: vuol dire mettere in ordine i propri pensieri.