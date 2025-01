Lanazione.it - La festività di San Mauro alla Chiesa della Badia delle Sante Flora e Lucilla

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Come ogni anno padre Francesco Bartolucci, correttore spiritualeMisericordia di Arezzo e ParrocoParrocchia, domani celebrerà ladi San. Al vespro,17:30, seguirà la messa, insieme ai Monaci Benedettini e agli Oblati dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Nella cappella del transetto sinistrointitolata alle SSin Arezzo si trova una tela inconsueta per il contesto toscano, opera del napoletano Paolo de Matteis, che raffigura “Sanche cura gli infermi”, firmata e datata 1690. San, Abate dell’ordine Benedettino, principale discepolo – con San Placido – di Benedetto da Norcia fondatore dell’ordine monastico, dfine del Medioevo è venerato in tutte le Abbazie Benedettine perché “in potere di guarire ogni sorta di malattie e proteggere in tutte le situazioni di pericolo”.