Influenza | ' verso boom casi' da pediatra influenzometro per distinguere virus

Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - "È facile prevedere che dalla fine di questa settimana ci sarà un forte incremento didelle tipiche infezioni invernali, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio,compresa. Il motivo è duplice". Da un lato "il freddo", dall'altro "la ripresa delle scuole", avvenuta il 7 gennaio dopo la pausa natalizia. E' lo scenario prospettato dalItalo Farnetani, che in vista deldi infezioni e dell'avvicinarsi del picco delle sindromi simil-li, propone uno strumento battezzato '' per orientarsi fra iin azione in questo periodo. Una sorta di test per capire se si tratta dioppure no. Fermo restando, puntualizza, che "si deve sempre consultare il medico".Cosa ci attende nei prossimi giorni? Solo considerando il capitolo scuole, spiega l'esperto all'Adnkronos Salute, va considerato che "ogni mattina entrano in contatto 20 milioni di persone: 10 milioni all'interno delle aule e degli edifici scolastici", numero che include "alunni, insegnanti, personale ausiliario", e "altri 10 milioni di persone", fra genitori, nonni e babysitter, "coinvolte per accompagnare gli alunni a scuola.