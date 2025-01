Abruzzo24ore.tv - Indagini sul suicidio di Luca Palmegiani: si cercano responsabilità nei soccorsi e nelle cause

L'Aquila - La Procura di L'Aquila ha avviato nuovesulla morte del 25enne, militante di Forza Italia, precipitato dal quarto piano dell'hotel "Suisse" di Roccaraso. L'inchiesta ora si concentra non solo sulledel decesso, ma anche sulla tempestività e adeguatezza dei. Secondo gli inquirenti, l'ambulanza ha impiegato circa due ore per arrivare all'ospedale, mettendo in discussione la procedura di assistenza. L'elicottero di soccorso non è riuscito a intervenire a causa del maltempo, mentre il medico legale ha confermato che la morte è stata causata da un politrauma e emorragie diffuse. Intanto, lesi estendono anche a un possibile gesto estremo legato a fattori psicologici. La tragica morte di, avvenuta dopo la sua caduta dall’hotel "Suisse" di Roccaraso, ha sollevato numerosi interrogativi non solo riguardo alla dinamica dell’incidente, ma anche sulle tempistiche deie sulla gestione delle emergenze.